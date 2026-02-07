HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tahliye olmuştu! Zeydan Karalar, Özgür Özel ile mitingde bir araya geldi

CHP Lideri Özgür Özel, Niğde’deki mitinginin ardından Adana’ya geçtiklerini duyurdu. Karalar, tahliyesinin ardından ilk kez mitingde halkla buluştu. Özel açıklamasında "Tüm arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanacağına inanıyoruz, o günü bekliyoruz" dedi.

Tahliye olmuştu! Zeydan Karalar, Özgür Özel ile mitingde bir araya geldi
Cansu Çamcı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Niğde’deki mitingin ardından, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliyesi vesilesiyle düzenlenen “Büyük Kucaklaşma” mitingi için Adana’ya geldi.

Yedi aydır tutuklu yargılanan ve cezaevinden tahliye edilen Zeydan Karalar için CHP Adana İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen miting, geniş katılımla düzenleniyor.

Miting öncesinde sabah saatlerinden itibaren alanda yoğunluk oluştu. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, Karalar’a desteklerini gösterdi.

7’den 70’e her yaştan katılımın olduğu mitingde, “Adalet”, “Hukuk” ve “Demokrasi” vurgusu taşıyan dövizler öne çıktı. Vatandaşlar sık sık sloganlar atarak Karalar’a destek mesajları verdi.

Tahliye olmuştu! Zeydan Karalar, Özgür Özel ile mitingde bir araya geldi 1

"YOLUMUZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN YOLUDUR"

Karalar, mitinge bir konuşma yaptı. Kalabalıktan "Adana seninle gurur duyuyor" sloganı attı. Karalar, "Asıl ben sizinle gurur duyuyorum" dedi. Karalar, "Hep birlikte uzun süre beraber olacağız. Artık aranızdayım. Artık birlikteyiz. İçerideyken hep sizi, Adana'yı düşünüyordum. Bizim yolumuz sizin yolunuzdur. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yolda ne bedel ödenmesi gerekiyorsa yine ödemeye hazırız" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL: "KİMSEDEN KORKTUĞUMUZ YOK BİR YERE KAÇTIĞIMIZ YOK"

Karalar'ın konuşmasının ardından CHP lideri Özgür Özel bir konuşma yaptı. "Gözün aydın Adana" diyerek kalabalığa seslenen Özel, "Zeydan başkan Adana'ya gelince ilk telefonu bana açtı. Dedim ki 'Adana'ya sözüm var. Gelip seninle orada kucaklaşacağım. Bu tutukluluğun kalkmasını bir il başkanlığı ziyareti ve il başkanlığında bir geçmiş olsun, hayırlı olsun diyelim. Mitingimizi Zeydan Karalar görevine iade olduğu gün o muhteşem mitingi yapalım dedim. Ama Zeydan başkanın dediği gibi 'Adana kolay kolay laf dinlemiyor' Burayı miting meydanına çeviren her birinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tahliye olmuştu! Zeydan Karalar, Özgür Özel ile mitingde bir araya geldi 2

30 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atandığı günden bu yana CHP'nin Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savunan Özel, "Bu işin hukukla uzaktan yakından bağdaşır yanı yok. Zeydan Karalar'ın Oya Tekin'in Kadir Aydar'ın Adana'da görev yapan bu insanların İstanbul'da ne işi var? Silivri'de ne işi var? Sorulacak soru varsa Adana'daki hakimler, savılar sorar, Adana'da cevabı verilir" açıklamasında bulundu.

"Tüm arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanacağına inanıyoruz, o günü bekliyoruz" diyen Özel, "Zaman zaman büyük hukuksuzluklara hep birlikte isyan ediyoruz. Ancak şimdi bu yargılamanın başlamasını, bu tutuksuz yargılama kararını önemsiyoruz. İddialar ortada cevaplar hazır. Bu vakitten sonra tutuksuz yargılama yüreklere su serpecektir. Kimseden korktuğumuz yok. Bir yere kaçtığımız yok. Bugün verilen bu ilk kararın bir başlangıç olmasını, tutuksuz yargılamayı, seri, adil bir yargılamayı bekliyoruz. Tutuksuz yargılama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil şarampole yuvarlandı, aynı aileden 5 kişi yaralandıOtomobil şarampole yuvarlandı, aynı aileden 5 kişi yaralandı
İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana Özgür Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.