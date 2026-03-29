Tahran'da İsrail saldırıları nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı

İran Enerji Bakanlığı, İsrail’in Elburz eyaletine yönelik hava saldırılarında elektrik şebekesinde meydana gelen hasar nedeniyle başkent Tahran ve Kerec kentlerinde elektrik kesintileri yaşandığını açıkladı.

Tahran'da İsrail saldırıları nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı

İsrail, İran’a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar sonucu elektrik şebekesinde meydana gelen hasar nedeniyle başkent Tahran ve Elburz eyaletinde elektrik kesintileri yaşandı. İran Enerji Bakanlığı, İsrail’in Elburz eyaletine saldırıları sırasında şarapnel parçalarının elektrik şebekesinin bir kısmına isabet etmesi nedeniyle başkent Tahran ve Kerec kentinde kesintiler yaşandığını bildirdi. Yetkililer, durumun normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Tahran da İsrail saldırıları nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı 1

İSRAİL SALDIRDI İRAN'DA ELEKTRİKLER KESİLDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada ise, "Savunma Kuvvetleri, bu saatlerde Tahran genelinde İran terör rejimi hedeflerine saldırılar düzenliyor" denildi. Saldırılarda doğrudan hedef alınan unsurlara veya can kaybı ile yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

