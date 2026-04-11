Tahtalı Dağı’nın zirvesine doğru koşu heyecanına geri sayım başladı

Dünyanın en güzel yürüyüş yolu seçilen Likya Yolu’nun Kemer ilçesi sınırlarında yer alan en güzel parkurlarında tarihin, mitolojinin ve doğanın iç içe geçtiği, zirveye doğru gökyüzüne koşu deneyimi Corendon Tahtalı Run to Sky, yenilikleri ile nefes kesecek. 43 km’lik Phaselis Run Parkuru, 2026 yılında ilk kez koşulacak. Phaselis Antik Kenti dünyaca ünlü koşuculara ev sahipliği yapacak.

Akdeniz’in büyüleyici doğasında, deniz seviyesinden zirveye uzanan eşsiz parkuruyla sporculara sınırlarını zorlama fırsatı sunan Corendon Tahtalı Run to Sky, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen atletleri 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya, Kemer’de bir araya getirecek.

2026 yılında 12. kez koşulacak olan yarışta yerli ve yabancı yüzlerce sporcu denizden gökyüzüne uzanan parkurlarda kendilerini sınayacak ve Kemer’in büyüleyici manzaraları eşliğinde zirveye koşacak.

