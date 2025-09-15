HABER

Takı aksesuarları satan iş yerinde korkunç olay! Cansız bedenleri bulundu

Osmaniye'de takı aksesuarları satan bir iş yerinden kötü kokular gelmesi üzerine, çevredeki iş yeri sahipleri 112'ye haber verdi. İş yerine gelen polis ekipleri, bir erkek ile bir kadının cansız bedenlerini buldu.

Takı aksesuarları satan iş yerinde korkunç olay! Cansız bedenleri bulundu

Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde takı aksesuarları satışı yapan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibinin ailesinin yardımıyla dükkana girdi. İş yerinin arka kısmında depo olarak kullanılan bölümde iş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y.'nin cansız bedeni bulundu.

Takı aksesuarları satan iş yerinde korkunç olay! Cansız bedenleri bulundu 1

İddiaya göre Melek K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, Abdullah Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Melek K. ve Abdullah Y.'nin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Takı aksesuarları satan iş yerinde korkunç olay! Cansız bedenleri bulundu 2

Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

