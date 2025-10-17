Takip ettiği şahsı ayağından vurdu, kaskı ve silahı düşürüp kaçtı

Olay, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak üzerinde bulunan bir telefon dükkanında yaşandı. İddiaya göre, motosikletle gelen bir şahıs, dükkana giren E.H.'yi ayağına bir el ateş ederek yaraladı.

SALDIRININ ARDINDAN KASKI VE SİLAHI OLAY YERİNDE KALDI

Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli, kaskını ve silahını düşürdü. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparak, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öteyandan şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır