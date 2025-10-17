HABER

Takip ettiği şahsı ayağından vurdu, kaskı ve silahı düşürüp kaçtı

Adana’nın Kozan ilçesinde motosikletli salgırgan, takip ettiği şahsı girdiği dükkanda ayağından vurarak yaraladı. Panikleyen saldırgan, olayda kullandığı silahı ve kaskını düşürerek kaçtı.

Olay, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak üzerinde bulunan bir telefon dükkanında yaşandı. İddiaya göre, motosikletle gelen bir şahıs, dükkana giren E.H.'yi ayağına bir el ateş ederek yaraladı.

SALDIRININ ARDINDAN KASKI VE SİLAHI OLAY YERİNDE KALDI

Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli, kaskını ve silahını düşürdü. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparak, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öteyandan şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

