Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, Ilıcabaşı Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine doğru ilerleyen M.Ö. yönetimindeki otomobilin sürücüsü iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan araç takla atarak ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de sürücüyü araç içerisinden çıkarttı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, iki şeridi trafiğe kapanan yol, çekici marifeti ile aracın olay yerinden kaldırılması ile yeniden açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır