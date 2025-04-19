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Takla atan otomobil hurdaya döndü! 2 kişi yaralandı

Çorum'da kontrolden çıkan bir otomobilin takla attığı kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Takla atan otomobil hurdaya döndü! 2 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, akşam saatlerinde Çorum-Samsun karayolu üzerindeki Konaklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 38 AC 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada sürücü E.A. (36) ile eşi G.A. (31) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralanın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan inceleme sonrası kazada hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka taşındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Çorum Araç takla attı
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