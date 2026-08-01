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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı: "Biraz süratliydim, kontrolden çıktım"

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Yunuseli yolunda dere yatağına uçarak ters döndü.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı: "Biraz süratliydim, kontrolden çıktım"

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Yunuseli yolunda dere yatağına uçarak ters döndü. Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücüye ilk müdahaleyi kazayı gören gençler yaptı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına savrularak yan yattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası çekilen görüntülerde konuşan sürücü, "Biraz süratliydim, kontrolden çıktım" diyerek kazayı anlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı: "Biraz süratliydim, kontrolden çıktım" 1

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı: "Biraz süratliydim, kontrolden çıktım" 2

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı: "Biraz süratliydim, kontrolden çıktım" 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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