Taksim'de yemek yiyen turistler otel odasında can verdi! İki kardeşin sır ölümü sonrası çok sayıda gözaltı

Hollanda'dan İstanbul'a gelen Hollandalı bir aile Taksim'de yemek yedikten sonra Fatih'te kaldıkları otele geçti. Ertesi sabah 17 ve 15 yaşındaki iki kardeşin cansız bedeni bulundu. Baba ise hastaneye kaldırıldı. Acı olayın ardından Taksim'deki iki işletmenin sahipleri yakalandı ve 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir otelde ölü bulunan iki kardeşin ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kardeşlerin yemek yedikleri işletme sahipleri yakalanırken, numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GEZMEK İÇİN TAKSİM'E GİTMİŞLERDİ

Fatih Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan Grand Sami Otel'de 22 Ağustos 2025 tarihinde Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte gezmek için akşam Taksim'e gitmişti.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Baba ve oğulları gezip yemek yedikten sonra akşam otele geri dönmüşlerdi. Sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duyan otel çalışanları, oraya girdiklerinde çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini görmüştü. İki çocuk hayatını kaybederken baba hastaneye kaldırılmıştı.

YEMEK YEDİKLERİ İŞLETME SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda yemek yedikleri iş yerleri tespit edildi. Şahısların Beyoğlu'nda yemek yedikleri 2 işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak yakalandı. Numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ev hapsi şartıyla diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

