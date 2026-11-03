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Tanımadığı kadına sokak ortasında tokat attı! Skandal savunma

Akılalmaz olayın adresi bu kez Nevşehir. 38 yaşındaki Tolga Çelik marketin önünde tanımadığı bir kadına tokat attı. Talihsiz kadında işitme kaybı meydana gelirken yakalanan saldırgan yanlışlıkla kolunun çarptığını söyledi.

Tanımadığı kadına sokak ortasında tokat attı! Skandal savunma

Nevşehir'de bir marketin önünde bekleyen S.E. adlı kadına tokat atan Tolga Çelik (38) tutuklandı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tanımadığı kadına sokak ortasında tokat attı! Skandal savunma 1

SKANDAL SAVUNMA

Kapucubaşı Mahallesi'nde önceki gün, bir market önünde bekleyen S.E.'ye arkadan yaklaşan Tolga Çelik, sol kulağına gelecek şekilde tokat attı. Büyük şok yaşayan kadın, olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Tolga Çelik, ifadesinde kadına isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla çarptığını öne sürdü.

Tanımadığı kadına sokak ortasında tokat attı! Skandal savunma 2

İŞİTME KAYBINA SEBEP OLDU

Hastanede yapılan muayenede S.E.'de işitme kaybı tespit edildi. Alınan doktor raporunda yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tolga Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tanımadığı kadına sokak ortasında tokat attı! Skandal savunma 3

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Tokat
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