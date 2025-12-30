Tanju Özcan'dan Bolulu vatandaşlara 'Müge Anlı' sitemi: "Saçma taleplerle belediyemizi meşgul etmesinler"

Yılın son günlerinde düşen hava sıcaklıkları Türkiye'nin birçok bölgesini etkiledi. Özellikle doğu bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı İstanbul sınırına kadar dayandı.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Bolu'da da etkili olan kar kentteki günlük yaşamı olumsuz şekilde etkilerken, belediye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

TANJU ÖZCAN'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ! VATANDAŞLARA SİTEM ETTİ

Bu kapsamda bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise dikkat çeken bir çıkış yaparak bazı vatandaşlara sitem etti.

"MÜGE ANLI'YI İZLEYEMİYORUZ GİBİ SAÇMA TALEPLERLE MEŞGUL ETMESİNLER

Özcan, "Belediyenin çağrı merkezini arayıp 'itfaiyeciler çatıya çıksın, çanak antenimi temizlesin Müge Anlı'yı izleyemiyoruz' gibi saçma sapan taleplerle de belediyemizi arayıp meşgul etmesinler" dedi.

"YAĞAN KARIN BEREKETİNİ DE HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Özcan, "Allah su sıkıntısı çeken Türkiye'mizdeki diğer illere de bu kar yağışını nasip etsin. Gerçekten şu anda çok büyük sıkıntı çekiyoruz ama önümüzdeki süreçlerde bu yağan karın bereketini de hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.