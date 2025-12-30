HABER

Tanju Özcan'dan Bolulu vatandaşlara 'Müge Anlı' sitemi: "Saçma taleplerle belediyemizi meşgul etmesinler"

Melih Kadir Yılmaz

Bolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Belediye ekiplerinin çalışmaları sürerken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bazı vatandaşlara sitem etti. Özcan, "Belediyenin çağrı merkezini arayıp 'itfaiyeciler çatıya çıksın, çanak antenimi temizlesin Müge Anlı'yı izleyemiyoruz' gibi saçma sapan taleplerle de belediyemizi arayıp meşgul etmesinler" dedi.

Yılın son günlerinde düşen hava sıcaklıkları Türkiye'nin birçok bölgesini etkiledi. Özellikle doğu bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı İstanbul sınırına kadar dayandı.

Tanju Özcan dan Bolulu vatandaşlara Müge Anlı sitemi: "Saçma taleplerle belediyemizi meşgul etmesinler" 1

BOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Bolu'da da etkili olan kar kentteki günlük yaşamı olumsuz şekilde etkilerken, belediye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tanju Özcan dan Bolulu vatandaşlara Müge Anlı sitemi: "Saçma taleplerle belediyemizi meşgul etmesinler" 2

TANJU ÖZCAN'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ! VATANDAŞLARA SİTEM ETTİ

Bu kapsamda bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise dikkat çeken bir çıkış yaparak bazı vatandaşlara sitem etti.

Tanju Özcan dan Bolulu vatandaşlara Müge Anlı sitemi: "Saçma taleplerle belediyemizi meşgul etmesinler" 3

"MÜGE ANLI'YI İZLEYEMİYORUZ GİBİ SAÇMA TALEPLERLE MEŞGUL ETMESİNLER

Özcan, "Belediyenin çağrı merkezini arayıp 'itfaiyeciler çatıya çıksın, çanak antenimi temizlesin Müge Anlı'yı izleyemiyoruz' gibi saçma sapan taleplerle de belediyemizi arayıp meşgul etmesinler" dedi.

"YAĞAN KARIN BEREKETİNİ DE HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Özcan, "Allah su sıkıntısı çeken Türkiye'mizdeki diğer illere de bu kar yağışını nasip etsin. Gerçekten şu anda çok büyük sıkıntı çekiyoruz ama önümüzdeki süreçlerde bu yağan karın bereketini de hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

