Tanju Özcan'ın 'Bolu ve Düzce' paylaşımına Faruk Özlü'den sert yanıt! Özcan için 'dönek' dedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından, Düzceli bir kişinin Bolu'da çektiği videoyu paylaştı. Videodaki kişi, "Her tarafı ağaç olan Düzce'nin ağaçları kesildi her taraf çöp içinde. Şehir merkezinde bir planlama yapılmadı. Burası Avrupa'nın bir şehri değil Düzce şehir merkezine benzemiyor. Burası Bolu tertemiz sokaklarıyla, herkesin birbirine saygı duyduğu, sokaklarında bir tane çöp olmadığı bir şehir. Her tarafında ağaçlar var kimse kesmemiş" ifadelerini kullandı.

ÖZLÜ'DEN SERT YANIT

Özcan'ın "Komşu ilimiz Düzce'den bir hemşerimizin Bolu ile ilgili anlattıklarını sizlerle paylaşmak isterim. Anlatan vatandaşı tanımam ama bence çok doğru anlatmış" paylaşımına Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den sert bir yanıt geldi. Özlü, "Kaç parti değiştirdiğini sayamadığımız bir 'dönek' demiş, sözünde durmayan bir başka 'dönek' paylaşmış." ifadelerini kullandı.

Komşu ilimiz Düzce'den bir hemşerimizin Bolu ile ilgili anlattıklarını sizlerle paylaşmak isterim. Anlatan vatandaşı tanımam ama bence çok doğru anlatmış😊@Dr_Faruk_Ozlu @Akparti pic.twitter.com/QFFQz4zZnK — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 3, 2025

YRP'DEN İSTİFA ETTİ, MHP VE AK PARTİ ROZETLERİ DE TAKTI

Videoyu çeken kişinin YRP’den Düzce Belediye Meclis üyesi seçildiği, partisinin uygunsuz hareketler dolayısıyla ihraç istemiyle disiplin soruşturmasına müteakip partisinden istifa eden, daha önce MHP ve AK Parti rozetleri de takan Mehmet Ali Çelik olduğu iddia edildi.