Tansiyon yine tavan yaptı! İran ve ABD'den peş peşe saldırılar

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "ABD kuvvetleri, İran'ın Orta Doğu çapındaki saldırı girişimlerine karşılık çok sayıda İran balistik füzesini ve insansız hava aracını (İHA) başarıyla etkisiz hale getirmiş, İran’ın Keşm adasına meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemiştir" açıklamasında bulundu.

İRAN ABD MÜTTEFİKLERİNİ HEDEF ALDI

Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik saldırıların yankıları sürerken, ABD ordusundan son gelişmelerle ilgili açıklama geldi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, İran’ın bölgedeki ABD müttefiklerini hedef aldığı belirtilerek, "ABD kuvvetleri, İran'ın Orta Doğu çapındaki saldırı girişimlerine karşılık çok sayıda İran balistik füzesini ve İHA’sını başarıyla etkisiz hale getirmiş, İran’ın Keşm adasına meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemiştir" denildi. Kuveyt'i hedef alan 2 İran füzesinin menzil dışında kalarak düştüğü veya havada parçalandığı aktarılan açıklamada, "Bahreyn'e fırlatılan 3 füze ise ABD ve Bahreyn hava kuvvetleri tarafından imha edilmiştir" denildi.

"SEBEPSİZ SALDIRGANLIK" VURGUSU

CENTCOM’un ayrıca İran’ın bölgeden geçen sivil denizcileri hedef alan 3 adet tek yönlü saldırı İHA’sını düşürdüğü kaydedilerek, "Amerikan kuvvetleri İran’ın Keşm adasındaki bir askeri yer kontrol istasyonuna da meşru müdafaa amaçlı saldırı gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi. Söz konusu operasyonlar sırasında hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği vurgulanarak, "CENTCOM, devam eden ateşkes sürecinde İran'ın sebepsiz saldırganlığına karşı teyakkuz halinde olmayı sürdürecektir" denildi.

"İRAN SALDIRILARI BAŞARISIZ OLDU"

CENTCOM’dan yapılan bir diğer açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) Bahreyn'deki ABD 5. Filo Karargahı ile bölgedeki bir diğer ABD hava üssünü füze ve İHA’lar ile vurduğunu iddia ettiği belirtilerek, "İran'ın Amerikan güçlerine yönelik tüm saldırıları başarısız olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır