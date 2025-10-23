HABER

Tapu senedi nedir, nasıl ve nereden alınır?

Temel olarak tapu, kişilerin mülkiyet haklarını yazılı ve resmi biçimde ifade etmesini sağlayan resmi geçerliliği bulunan belgelerdir. Büyük oranlarda, arsa, gayrimenkul ya da tarla gibi taşınmaz malların mülkiyet haklarının kime ya da kimlere ait olduğunu göstermektedir.

Ferhan Petek

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu ya da üzerinde belli oranlarda hakkı bulunan taşınmaz mallar tapu belgesi ile beyan edilir ve kanıtlanır. Devlet tarafından o sahipliğin onaylandığı, tescil edildiği tapu belgesi sayesinde resmi olarak ifade edilmiş olur. Tapular, mal sahibi olan ya da mülkiyet hakkı olan kişilerin isimleri, malın niteliği, sınırları gibi çeşitli bilgiler içeren ayrıntılı belgelerdir.

Tapu senedi nedir? Tapu senedi nasıl alınır?

Tapu senedi, taşınmaz bir malın, arazi, konut, iş yeri gibi farklı gayrimenkullerin mülkiyetlerinin ya da devir ve paylaşım gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan bir belgedir. Bu belgeler devlet eli ile düzenlenir ve tapu sicil müdürlükleri tarafından da kayıt altına alınır. Yasal geçerliliği bulunan tüm mülkiyet haklarını temsil eden tapu senedi işlemleri şunları içerir:

  • Kat ittifakı
  • Kat mülkiyeti kurma
  • Arsa payı düzenlemesi
  • İpotek işlemleri
  • Taşınmaz malın satılması
  • Mülkün devri
  • Bağımsız kısım tesisi

Tapu senedi nereden alınır?

Tüm tapu senedi işlemleri tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilebilmektedir. Tapu işlemleri tapu sicil müdürü tarafından hazırlanmış olan belgelerin doğruluğu ve geçerliliği kontrol edilir. Ayrıca tapu senedinin tapu belgesinin düzenlenmesi de tapu senedi işlemleri içinde yapılır.

İşlemler ve süreçler e-Devlet üzerinden internet aracılığı ile de yapılabilmektedir. Tapu senedi fotokopisi ya da tapu kayıt örneği almak için de tapu müdürlüklerine gitme zorunluluğu bulunmamaktadır. E-Devlet sistemi üzerinden tapu senedi kayıt örneği alınabilir.

Tapu senedi de diğer birçok resmi belge gibi e-Devlet sistemi aracılığı ile temin edilebilmektedir. Taşınmaz mülkün tapu kaydı ya da hisseli taşınmaz tapu kayıtları da e-Devlet üzerinden görüntülenebilmektedir. Tapu senedi alabilmek için şu adımlar takip edilebilmektedir:

  • Direkt olarak tapu ve kadastro genel müdürlüğü internet sitesine giriş yapılabilir ya da e-Devlet üzerinden www.webtapu.tkgb.gov.tr adresine gidilir.
  • Gelen ekranda kurumsal ve bireysel giriş seçeneklerinden uygun olan seçilir.
  • Sisteme giriş işlemi gerçekleştirildikten sonra tapu kayıt talebi oluşturulur. Bunun için taşınmaz işlemleri menüsü altından işlem yapılmalıdır.
  • Tapu kaydı alınmak istenen taşınmaz seçilir ve i harfi tıklanarak ilerlenir.
