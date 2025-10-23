Tapu senedi nedir, nasıl ve nereden alınır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu ya da üzerinde belli oranlarda hakkı bulunan taşınmaz mallar tapu belgesi ile beyan edilir ve kanıtlanır. Devlet tarafından o sahipliğin onaylandığı, tescil edildiği tapu belgesi sayesinde resmi olarak ifade edilmiş olur. Tapular, mal sahibi olan ya da mülkiyet hakkı olan kişilerin isimleri, malın niteliği, sınırları gibi çeşitli bilgiler içeren ayrıntılı belgelerdir.

Tapu senedi nedir? Tapu senedi nasıl alınır?

Tapu senedi, taşınmaz bir malın, arazi, konut, iş yeri gibi farklı gayrimenkullerin mülkiyetlerinin ya da devir ve paylaşım gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan bir belgedir. Bu belgeler devlet eli ile düzenlenir ve tapu sicil müdürlükleri tarafından da kayıt altına alınır. Yasal geçerliliği bulunan tüm mülkiyet haklarını temsil eden tapu senedi işlemleri şunları içerir:

Kat ittifakı

Kat mülkiyeti kurma

Arsa payı düzenlemesi

İpotek işlemleri

Taşınmaz malın satılması

Mülkün devri

Bağımsız kısım tesisi

Tapu senedi nereden alınır?

Tüm tapu senedi işlemleri tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilebilmektedir. Tapu işlemleri tapu sicil müdürü tarafından hazırlanmış olan belgelerin doğruluğu ve geçerliliği kontrol edilir. Ayrıca tapu senedinin tapu belgesinin düzenlenmesi de tapu senedi işlemleri içinde yapılır.

İşlemler ve süreçler e-Devlet üzerinden internet aracılığı ile de yapılabilmektedir. Tapu senedi fotokopisi ya da tapu kayıt örneği almak için de tapu müdürlüklerine gitme zorunluluğu bulunmamaktadır. E-Devlet sistemi üzerinden tapu senedi kayıt örneği alınabilir.

Tapu senedi de diğer birçok resmi belge gibi e-Devlet sistemi aracılığı ile temin edilebilmektedir. Taşınmaz mülkün tapu kaydı ya da hisseli taşınmaz tapu kayıtları da e-Devlet üzerinden görüntülenebilmektedir. Tapu senedi alabilmek için şu adımlar takip edilebilmektedir: