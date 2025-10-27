Tapu tahsis belgesi nedir, nasıl alınır?

Temel olarak kişilerin mülkiyet haklarını ifade eden tapu, resmi bir belgedir ve taşınmaz mülklerin kişiye ait olduğunu resmi olarak belgelediği için son derece önemli kabul edilir. Kişilerin haklarını tapu belgesi garantiye alır. Büyük oranlarda arsa, tarla gibi taşınmaz mülklere ait hakların kime ait olduğunu tapu belgesi belirler.

Tapu tahsis belgesi nedir?

Tapu tahsis belgesi, söz konusu olan taşınmaz mülkün sahibinin kim olduğunu ifade eden ancak henüz resmi bir tapu belgesine dönüşmemiş olan belgedir. Genel olarak gecekondu bölgelerinde ya da imar affı kapsamında olan bölgelerde yer alan taşınmazlarda bu belge kullanılır. Bu belge taşınmazın kime ait olduğunu göstermesine rağmen resmi tapu belgesi değildir. İlgili olan taşınmazın üzerinde hakkının olduğunu iddia eden kişilerin gelecek zamanda bu taşınmaz üzerinde tapu alma hakkına sahip olabileceğinin kanıtı olarak kullanılır.

İmar affından yararlanmak isteyen kişilere bu kişilerin talepleri doğrultusunda tapu tahsis belgesi verilebilir. Devletin kontrolü altında olan arazi ya da diğer türden taşımazlar için yapılan düzenlemelerde halk sahipliğini belgelemek için de tapu tahsis belgesi kullanılabilmektedir. Bu belgeye sahip olan kişiler belli başlı şartları yerine getirerek ileri zamanlarda o taşınmaz mülkün tapusuna da sahip olabilmektedirler.

Tapu tahsis belgesi nasıl alınır?

Tapu tahsis işlemleri için bazı adımların yerine getirilmesi gerekir. Kişilerin talepleri üzerine başlatılan bu süreçte izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

Belediye başkanlıklarına ya da Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı'na bağlı yerel müdürlüklere başvuru yapılmış olması gerekir.

Gerekli belgelerin düzenlenmesi ve gerektiği süreçte ilgili ve yetkili makamlara teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeler şunlardır:

Söz konusu yapıya ait olan detaylı bilgiler (Parsel bilgileri, açık adresi, imar durumu vb.)

İkametgâh belgesi

Kimlik fotokopisi

Belediyeden alınacak olan yapı kayıt formu

Başvuru yaptıktan sonraki süreçte yapılan incelemeler doğrultusunda talepte bulunan kişilerin hak sahibi olduğu tespit edilirse o kişi adına tapu tahsis belgesi düzenlenir ve kişiye elden teslim edilir.

Tapu tahsis belgesi alma hakkı kazanan kişiler birçok yasal hakka da sahip olurlar. Bu yasal haklar şunlardır:

Kişi tapuya dönüştürme hakkı kazanır. Belirtilen yasal şartlar yerine getirildiği zaman tahsis belgesi resmi tapuya dönüşebilir.

Kişi hak sahipliği kazanabilir. Belge taşımaz mülk üzerindeki hak sahipliğini yasal olarak kanıtlama özelliğine sahiptir.

Taşınmaz üzerinde kişinin kullanım hakkı da bu belge ile güvence altına alınır.

Bu belge ile belli durumlarda kişi taşınmazın satışına ya da başka birine devredilmesine karar verebilir.

Tapu tahsis belgesinin kişiye sağladığı bazı sınırlar ve avantajlar da bulunmaktadır: