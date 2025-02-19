Tarihi ABD-Rusya zirvesi Ukrayna'yı rahatsız etti! Trump'tan Zelenskiy'e sert tepki: "Üç yıldır oradasınız..."

Aylardır devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gözler artık Donald Trump'la eksen değişikliği yaşayan ABD'ye çevrildi. Seçim döneminde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitireceğinin vaadini veren Trump ilk hamlesini Rusya'yla görüşerek attı. Tarihi ABD-Rusya görüşmesinden olumlu sonuçlar çıkarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise tepki gösterdi. "Biz davet edilmedik" sözleriyle ABD'ye sert çıkan Zelenskiy'e yanıt ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. İşte tüm detaylar!

RİYAD'DA ÜÇLÜ ZİRVE

ABD ile Rusya arasındaki görüşmeler dün başladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Diriye Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musad bin Muhammed Al Ayban, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da yer aldı. ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulması, Ukrayna’daki krizin çözülmesine ilişkin yapılması beklenen müzakerelere hazırlıklar ile ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesine ilişkin hazırlıkların ele alınan görüşmeler sona ermişti.

ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ İYİLEŞME YOLUNDA

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, tarafların tüm konularda fikir alışverişinde bulunduğunu söylemişti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uşakov, iki taraf arasındaki görüşmelerin nasıl geçtiğine ilişkin soruya "Kötü değil. Bizim dokunmak istediğimiz tüm meseleler üzerinde çok ciddi bir tartışmalar yapıldı" demişti. Uşakov, "Basitçe, birbirimizin çıkarlarını dikkate alacağımızı kabul ettik. Ancak aynı zamanda, ikili ilişkileri ilerletmek için de çalışacağımızı kararlaştırdık" ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜKELÇİ HAMLESİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Riyad’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilerini mümkün olan en kısa sürede ataması konusunda anlaştığını ifade etmişti.

TRUMP-PUTIN GÖRÜŞMESİ

Rus heyetle görüşmelerde bulunan ABD’li heyet yaptığı basın açıklamasında, Trump-Putin görüşmesi için henüz net bir tarih belirlenmediğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Rubio, ABD-Rusya görüşmelerine Avrupa Birliği’nin de dahil edilmesi gerektiğini söylemişti.

TRUMP'TAN UKRAYNA'YA: "3 YILDIR ORADASINIZ, BİTİRMELİYDİNİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin konuştu. Suudi Arabistan'daki görüşmelerin iyi başladığını ve sürecin iyi gideceğini umduğunu belirten Trump, savaşta yüz binlerce askerin öldüğünü ve bunun artık sona ermesi gerektiğini bildirdi.

Trump, Ukrayna'nın Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine neden davet edilmediği konusunda da açıklamada bulundu. Ukrayna'nın savaşı daha önce bitirme imkanına sahip olduğu halde Joe Biden yönetiminin de desteğiyle savaşı sürdürmeyi tercih ettiğini savunan Trump, “Bugün duydum ki 'biz davet edilmedik' diyorlarmış. Üç yıldır oradasınız, üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız. Daha önce bir anlaşma yapabilirdiniz. Ukrayna için öyle bir anlaşma yapabilirdim ki, onlara neredeyse tüm topraklarını verebilirdim. Ama onlar bu şekilde yapmamayı tercih ettiler. Ve Başkan Biden, bu konuda ne kadar yanlış hareket ettiğine dair en ufak bir fikri bile yok. Çok kötü ve üzücü” ifadelerini kullandı.

Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması ihtimaline sıcak baktığını kaydeden Trump, “Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu harika. Ben buna varım. Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu iyi olur” diye konuştu.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır