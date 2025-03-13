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Tarihi eserlerle yakalanan 5 şüpheliye gözaltı

13.03.2025 12:03
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İzmir'in Menemen ilçesinde Lidya, Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eserlerle yakalanan 5 şüpheliye gözaltı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri kaçak kazılarla elde edip, yurt dışındaki müzayede evlerine yasa dışı yollarla sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, Menemen'de bir eve, önceki gün operasyon düzenlendi. Aramada Lidya, Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, toplam piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olduğu belirtilen 8 elektron, 1 heykel başı, 343 sikke, 25 obje ile 6 dedektör ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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İzmir tarihi eser
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