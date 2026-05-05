Tarihi geçmiş salam yiyen 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 4 öğrenci, dışarıdan aldıkları salamı yedikten sonra rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin yediği salamın son kullanma tarihinin geçtiği bildirildi.

Olay, ilçeye bağlı Gaziler Mahallesi Kalburcu Caddesi üzerindeki Ahmet Zeki Şanlı İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 8. sınıftan yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 kız öğrenci okul dışında Bağlar Mahallesi’ndeki bir marketten salam aldı. Salamı yiyen öğrenciler okulda rahatsızlandı. İdareciler ve öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 4 öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Polisin yaptığı incelemede bulunan salam paketinin üzerindeki son kullanma alanında 14 Nisan 2026 yazdığı ortaya çıktı.

Öğrencilerin tedavisinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

