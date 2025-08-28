HABER

Tarihi şehir Floransa’da 'çirkin bina' krizi! UNESCO alarmda...

İtalya’nın Rönesans başkenti Floransa’da, “Siyah Küp” lakaplı lüks konut bloğu kenti ikiye böldü. Tarihi siluete zarar verdiği gerekçesiyle tepki çeken modern yapı, UNESCO Dünya Mirası statüsünü tehlikeye atabilir. Halkın büyük kısmı binaya karşı çıkarken, yetkililer UNESCO’ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

Sedef Karatay

İtalya’nın tarihi şehri Floransa’da, halk arasında “Siyah Küp” olarak anılan lüks konut bloğu Teatro Lüks Daireleri, kentin siluetine zarar verdiği gerekçesiyle büyük tepki topluyor. Rönesans’ın beşiği olarak bilinen şehirde, modern mimarisiyle dikkat çeken bu yapı, UNESCO Dünya Mirası statüsünü tehlikeye attığı iddiasıyla ülkeyi karıştırdı.

Tarihi şehir Floransa’da çirkin bina krizi! UNESCO alarmda... 1

"YUMUŞAK TONLU TAŞLARDAN OLUŞAN ŞEHRİMİZE ATILMIŞ BİR TOKATTIR”

Corso Italia’da, eski bir tiyatronun yerine inşa edilen siyah-beyaz renkli apartman, Rönesans ve barok tarzındaki çevre binalarla tezat oluşturuyor. Floransa’nın eski kültür müdürü Sergio Givone, “Bu binanın rengi ve formu, yumuşak tonlu taşlardan oluşan şehrimize atılmış bir tokattır” diyerek tepkisini dile getirdi. Yerel gazete La Nazione’nin anketine göre, halkın %80’inden fazlası binaya karşı çıkıyor.

Tarihi şehir Floransa’da çirkin bina krizi! UNESCO alarmda... 2

UNESCO’YA ŞİKAYET HAZIRLIĞI

Floransa Uffizi Galerisi’nin eski direktörü Eike Schmidt, binanın yükseklik kurallarını ihlal ettiğini ve kentin estetiğiyle uyumsuz olduğunu savunarak UNESCO’ya şikayette bulunacaklarını açıkladı. Schmidt, Dresden ve Liverpool’un benzer nedenlerle UNESCO statüsünü kaybettiğini hatırlatarak, “Floransa’nın aynı akıbeti yaşamasını istemiyoruz” dedi.

İZİN SÜRECİ ŞAİBELİ

Floransa Belediyesi, inşaatın tüm izin süreçlerinin yasal olduğunu savunurken, Belediye Başkanı Sara Funaro, kişisel görüş belirtmekten kaçındı. Projeye ilk onayı verdiği iddia edilen eski kent mirası sorumlusu Andrea Pessina ise projeyi hatırlamadığını öne sürdü. Başlangıçta bej taş malzeme ile planlanan yapının, Milano merkezli Vittorio Grassi Architects’e devredildikten sonra değiştiği belirtildi.

Tarihi şehir Floransa’da çirkin bina krizi! UNESCO alarmda... 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Floransa savcılığı, inşaatın kültürel miras kurallarına uyup uymadığını araştırmak için harekete geçti. Schmidt, UNESCO’nun yapıya müdahale ederek malzeme veya yükseklik değişikliği talep edebileceğini umuyor. Tartışma, “Bu değişikliklere kim izin verdi?”

Anahtar Kelimeler:
İtalya tarihi eser UNESCO
