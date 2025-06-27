Tarihi semtte çıkan yangın söndürüldü: 5 iş yeri zarar gördü

Bursa’da tarihi Setbaşı semti Karaağaç Mahallesi’nde Bursa’nın simgelerinden olan Mahfel’in yanında bir dönercide yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın tüm dükkanı sararken alevler bitişiğinde bulunan ekmek fırınına da sıçradı.

YANGIN 5 İŞ YERİNE ZARAR VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, meraklı kalabalığı uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, kısa sürede büyüyerek 5 iş yerine zarar verdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Ayrıca, yangın sebebiyle Setbaşı Köprüsü tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, yangının bitmesiyle beraber tekrar normale döndü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır