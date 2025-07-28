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Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi! Şanlıurfa'da tanışıp Edirne'ye kaçtılar, ikisi de evli ve çocukluydu...

Şanlıurfa'da tarlada çalışırken kendisi gibi evli ve 3 çocuklu Semra Çelik (29) ile tanışan Zeki Doğan bir süre gizlice aşk yaşadığı kadını öldürdü. Semra Çelik'in cansız bedeni, Edirne'de ayçiçeği tarlasında çiftçilerin ihbarı üzerine bulunmuştu. Şanlıurfa'dan Edirne'ye aşkla başlayıp cinayetle biten olayda korkunç bir de itiraf geldi.

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi! Şanlıurfa'da tanışıp Edirne'ye kaçtılar, ikisi de evli ve çocukluydu...

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini ve başından tabanca ile vurulduğunu belirledi.

KAYITLAR VE KADININ ÇEVRESİ MERCEK ALTINA ALINDI

Yapılan kimlik tespitinde ölen kadının 29 yaşındaki Semra Çelik olduğunu belirlendi. Kadının şüpheli ölümü üzerine harekete geçen Edirne JASAT timleri, güvenlik kamera kayıtları, kadının yakın çevresi ve telefon kayıtlarını incelendi.

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi! Şanlıurfa da tanışıp Edirne ye kaçtılar, ikisi de evli ve çocukluydu... 1

SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİNİN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Son görüştüğü kişi olan 33 yaşındaki Zeki Doğan üzerinde yoğunlaşan güvenlik birimleri, şüphelinin peşine düştü. Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Zeki Doğan, ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi! Şanlıurfa da tanışıp Edirne ye kaçtılar, ikisi de evli ve çocukluydu... 2

KORKUNÇ İTİRAF GELDİ

Edirne'ye getirilen cinayet zanlısı, jandarmadaki ifadesinde Semra Çelik'i silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti.

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi! Şanlıurfa da tanışıp Edirne ye kaçtılar, ikisi de evli ve çocukluydu... 3

TARLADA TANIŞTI, TARLADA ÖLDÜRDÜ

SABAH'ın aktardığı bilgilere göre, 2021 yılında Şanlıurfa'da ikamet eden Zeki Doğan ve Semra Çelik'in her ikisinin de evli ve 3 çocuklu olduğu ve birlikte çalıştıkları tarlada tanıştıkları belirlendi.

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi! Şanlıurfa da tanışıp Edirne ye kaçtılar, ikisi de evli ve çocukluydu... 4

EDİRNE'YE KAÇMIŞLAR

Aralarında ilişki başlayan ikilinin geçtiğimiz günlerde birlikte Edirne'ye gelerek bir otelde konakladıkları saptandı.

Semra Çelik'in "Ben çocuklarımı bırakamam. Geri dönmek istiyorum" demesi üzerine sinirlenen Zeki Doğan'ın "Ben her şeyi bırakıp buraya geldim" dediği ve aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi! Şanlıurfa da tanışıp Edirne ye kaçtılar, ikisi de evli ve çocukluydu... 5

TUTUKLANDI

Katil zanlısı Doğan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Edirne Şanlıurfa tarla yasak aşk
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