Tarlasındaki otları temizlerken ormanlık alanı yaktı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bir kişinin tarlasındaki otları temizlemek amacıyla yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı.

Yangın, Söğüt ilçesine bağlı Küre köyü Dursun Fakıh Türbesi çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan B. isimli şahsın tarlasındaki otları temizlemek amacıyla yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak yaklaşık 700 metrekarelik ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı. Öte yandan, yangının Dursun Fakıh Türbesi’ne yönelik herhangi bir olumsuzluk oluşturmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
