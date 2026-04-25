Tarsus’ta kaplumbağalar için seferberlik

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye ekipleri, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını korumak amacıyla sahada kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Tarsus Belediyesi tarafından Kulak Mevkii sahilinde gerçekleştirilen çalışmalarda, nesli tehlike altında bulunan caretta caretta ve chelonia mydas türlerinin yuvalama alanları yakından izleniyor. Son dönemde artan yağışlar nedeniyle kıyıya taşınan plastik, cam ve çeşitli atıkların oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için bölgede detaylı temizlik yapıldı.

Yuvalama sezonunun sürdüğü 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında devam edecek çalışmalar kapsamında kumsalda biriken atıklar, gönüllülerin de katılımıyla toplandı. Doğal dengenin korunması amacıyla sahada iş makinesi kullanılmazken, temizlik çalışmaları tamamen insan gücüyle gerçekleştirildi.

Koruma altında bulunan türlerin sağlıklı bir şekilde yuvalama yapabilmesi için yürütülen çalışmalarla kumsalın doğal yapısına zarar verilmeden düzenleme yapıldığı bildirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, doğanın korunmasının önemine dikkat çekerek, "Doğamız ciddi bir tahribat altındayken, onu koruma sorumluluğumuz her zamankinden daha büyük. Deniz kaplumbağaları nesli tehlike altında olan canlılar ve bu kumsallar onların yaşam alanı. Burada yapılan her çalışma, doğayı ve yaşamı koruma mücadelesidir. Bu bilinçle hareket ederek gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmayı hedefliyoruz" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır