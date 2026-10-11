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Tarsus’ta otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı, sürücü yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Tarsus’ta otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı, sürücü yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Genç sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.G.(20) idaresindeki Seat marka otomobil, park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, genç sürücü araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Y.G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tarsus’ta otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı, sürücü yaralandı 1

Tarsus’ta otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı, sürücü yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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