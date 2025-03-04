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Tartışma dünyada gündem olmuştu! Zelenskiy geri adım attı, Trump'a övgü dolu sözler

04.03.2025 19:32
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan açıklama yaptı. Zelenskiy, "Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız." dedi.

Tartışma dünyada gündem olmuştu! Zelenskiy geri adım attı, Trump'a övgü dolu sözler

Zelenskiy değerli madenler anlaşması imzalamak üzere ABD'yi ziyaret etmiş, burada Trump ile kameraların karşısında geçmişti. Ancak iki lider kameralar karışısında tartışmış, Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etmişti. Trump, Zelenskiy'nin özür dilemesi gerektiğini söylemiş, Ukraynalı lider ise 'özür dileyecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın barışa olan bağlılığını bir kez daha ifade etmek isterim. Hiçbirimiz sonsuz bir savaş istemiyoruz. Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız" dedi.

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"ABD İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Savaşı sona erdirmek için harekete geçmeye hazır olduklarını ifade eden Zelenskiy, ilk aşamanın savaş esirlerinin serbest bırakılması, hava saldırılarının durdurulması ve enerji ile diğer sivil altyapıya yönelik saldırıların sona erdirilmesi olması çağrısında bulundu. Rusya'nın söz konusu şartlara uyması halinde denizde de ateşkes ilan edebileceklerini belirten Zelenskiy, "Daha sonraki tüm aşamalarda çok hızlı hareket etmek ve güçlü bir nihai anlaşmaya varmak için ABD ile birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğinin ve bağımsızlığının korumasına yardımcı olmak için yaptıklarına gerçekten değer verdiklerini aktaran Zelenskiy, "Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Javelin (Tanksavar füze) vermesiyle işlerin değiştiği anı hatırlıyoruz. Bunun için minnettarız" dedi.

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"GELECEKTEKİ İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİMİN YAPICI OLMASINI İSTİYORUZ"

ABD'de 28 Şubat'ta Trump'la yaptığı görüşmenin beklendiği gibi geçmediğini aktaran Zelenskiy, "Bu şekilde gerçekleşmiş olması üzücü. Şimdi işleri yoluna koyma zamanı. Gelecekteki işbirliği ve iletişimin yapıcı olmasını istiyoruz. Mineraller ve güvenlik anlaşmasına gelince, Ukrayna bu anlaşmayı her zaman uygun formatta imzalamaya hazırdır. Bu anlaşmayı daha fazla ve sağlam güvenlik garantilerine yönelik bir adım olarak görüyor ve etkili bir şekilde işleyeceğini umuyorum" dedi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trump zelenskiy
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