HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Tasarımı aynı, donanımı farklı! AirPods Max 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Apple, H2 çipiyle yenilenen yeni AirPods Max 2'yi tanıttı. Yeni nesil AirPods Max, önceki nesil AirPods Max ile genel olarak aynı tasarıma sahip. 1.5 kat daha iyi gürültü engelleme sunan modelin fiyatı da açıklandı.

Enes Çırtlık

Apple, kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max'in yeni nesli AirPods Max 2'yi resmen sahneye çıkardı. Dış görünümünde ilk nesil AirPods Max'in çizgilerini koruyan AirPods Max 2, iç donanımında ise ses deneyimine etki edecek yeni bir işlemciye ve yeni özelliklere yer veriyor.

AIRPODS MAX 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni AirPods Max 2'de; yeni H2 çipi ile artırılmış aktif gürültü engelleme, iyileştirilmiş ses kalitesi ve Uyarlanabilir Ses, Sohbet Farkındalığı, Ses İzolasyonu ve Canlı Çeviri gibi özellikler bulunuyor. Apple, yeni bir yüksek dinamik aralıklı amplifikatöre sahip olan AirPods Max 2'nin önceki nesle göre 1.5 kata kadar daha fazla aktif gürültü engelleme sunduğunu ve aktif gürültü engelleme etkinken tek şarjla 20 saate kadar dinleme süresi elde edilebildiğini belirtiyor.

Ayrıca Apple, yüksek dinamik aralıklı yeni amplifikatörün, özel geliştirilmiş sürücünün kullandığı boşluk payını daha da artırarak daha zengin baslar, daha doğal vokaller ve daha geniş bir ses sahnesinde hassas enstrüman konumlandırması sağladığı iddiasında.

AIRPODS MAX 2'NİN FİYATI NE KADAR?

Gece Yarısı, Yıldız Işığı, Turuncu, Mor ve Mavi renk seçenekleriyle sunulan AirPods Max 2'nin Türkiye fiyatı 36.999 TL olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
airpods Apple Kulaklık kablosuz kulak üstü kulaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.