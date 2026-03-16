Tasarımı aynı, donanımı farklı! AirPods Max 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Apple, kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max'in yeni nesli AirPods Max 2'yi resmen sahneye çıkardı. Dış görünümünde ilk nesil AirPods Max'in çizgilerini koruyan AirPods Max 2, iç donanımında ise ses deneyimine etki edecek yeni bir işlemciye ve yeni özelliklere yer veriyor.

AIRPODS MAX 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni AirPods Max 2'de; yeni H2 çipi ile artırılmış aktif gürültü engelleme, iyileştirilmiş ses kalitesi ve Uyarlanabilir Ses, Sohbet Farkındalığı, Ses İzolasyonu ve Canlı Çeviri gibi özellikler bulunuyor. Apple, yeni bir yüksek dinamik aralıklı amplifikatöre sahip olan AirPods Max 2'nin önceki nesle göre 1.5 kata kadar daha fazla aktif gürültü engelleme sunduğunu ve aktif gürültü engelleme etkinken tek şarjla 20 saate kadar dinleme süresi elde edilebildiğini belirtiyor.

Ayrıca Apple, yüksek dinamik aralıklı yeni amplifikatörün, özel geliştirilmiş sürücünün kullandığı boşluk payını daha da artırarak daha zengin baslar, daha doğal vokaller ve daha geniş bir ses sahnesinde hassas enstrüman konumlandırması sağladığı iddiasında.

AIRPODS MAX 2'NİN FİYATI NE KADAR?

Gece Yarısı, Yıldız Işığı, Turuncu, Mor ve Mavi renk seçenekleriyle sunulan AirPods Max 2'nin Türkiye fiyatı 36.999 TL olarak açıklandı.