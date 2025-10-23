HABER

Taşınabilir SSD nedir, hangi avantajları sağlar?

Mobil ya da masaüstü bilgisayarlarda kısaca SSD olarak bilinen ve açılımı "Solid State Disk" olan parça Türkçe’de "Katı Hal Sürücü" olarak yer almaktadır. SSD sabit disklerini yerini alır ve onlardan daha hızlı daha güvenli daha kompakt bir depolama sağlar.

Ferhan Petek

Harici hard diskler bilgisayarın dahili hafızasının bir çeşit uzantısı olarak çalışan, bilgisayarın dışında bulunan depolama birimleri olarak tanımlanmaktadırlar. Bilgisayarlarda entegre olarak yer alan dahili hard disklerin dışında harici hard diskler de kullanıcılara ek depolama alanları sunma görevi görmektedir. Bunun dışında verilerin taşınabilirliği ve aktarılabilirliği açısından da önemlidir.

Taşınabilir SSD nedir, ne işe yarar?

Günümüz teknolojilerinden yararlanarak türlü verileri depolamak ya da bir cihazdan başka cihazlara aktarmak kadar güvenli bir şekilde veri kullanabilmek de son derece önemlidir. Bu yüzden veri depolama birimi olan katı hal sürücüleri kısa ismi ile SSD’ler tercih edilmektedir. Sabit disklerin yerini almakta olan ve özel taşınabilir veri depolama birimi olan taşınabilir SSD’ler kullanıcılara birçok avantaj sağlar.

Taşınabilir SSD’ler ile harici hard disk farkı SSD’nin direkt olarak USB girişi ile çalıştırılabilir olmasıdır. Depolama çözümleri arasında en çok tercih edilenlerden bir olan taşınabilir SSD’ler ayrıca büyük boyutlarda ve yüksek ağırlıklardaki güç kaynaklarına da ihtiyaç duymuyor olması ile daha çok tercih edilebilmektedir.

Taşınabilir SSD hangi avantajları sağlar?

Taşınabilir SSD’ler kullanıcılarına birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

  • SSD’lerin başat avantajlarından biri hızlı olmalarıdır. Klasik sabit disk sürücülerine kıyasla uygulamaları çok daha hızlı şekilde açabilmeyi sağlar. Bu sayede de işletim sisteminin hazırlık süreci de daha kısa olur. Bilgisayar açıldıktan kısa bir süre sonra kullanılmaya başlanabilir.
  • Klasik sürücülerden farklı olarak SSD diskler farklı noktalarda yer alan verilere hızlı bir şekilde erişmeyi sağlar. İşletim sistemi de dahil olmak üzere bütün uygulamalara çok kızlı süreler içinde ulaşabilmek mümkündür.
  • İçinde mekanik parça yer almayan SSD modeller, rastgele okuma ve yazma hızlarında da oldukça yüksek verim sunmaktadır.
  • Hareketli parçaları bulunmayan SSD’ler bu özellikleri ile sabit disk sürücüleri gibi aniden bozulma olasılığı taşımazlar.
  • Klasik disklere göre SSD’ler çok daha sessiz olarak çalışırlar.
  • SSD’ler daha az güç tüketerek çalışabilir.
  • Kompakt tasarımları vardır ve bu sayede her yere kolaylıkla taşınabilirler.
  • İki milyon saate yakın kullanım ömürleri olan SSD’ler sabit disklere oranda çok daha fazla sürelerde veri saklayabilir.
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR
En Çok Aranan Haberler

