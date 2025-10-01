HABER

Taşkın riskine karşı kutu menfez çalışması

Düzce’de meydana gelebilecek taşkın riskine karşı olarak köylerde kutu menfez çalışmaları tamamlanmaya devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi il genelinde taşkın riskine karşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bir yandan kanal temizliği bir yandan da dere yataklarında temizlik çalışmaları yapıyor. Ekipler dere yataklarında yaptıkları temizliklerde eksik olduğunu gördükleri alanlarda kutu menfez çalışmalarını da sürdürüyor. Bu çerçevede Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Kurtsuyu Köyü’nde başlattığı kutu menfez çalışmalarını başarıyla tamamladı. Çalışma kapsamında, 12 metre uzunluğunda ve 1x1 metre ölçülerinde 6 adet kutu menfez yerleştirilerek yaşanabilecek taşkın riskleri önlendi.

Düzce
