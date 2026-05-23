Tatilciler yola düştü! Kütahya trafiğinde bayram yoğunluğu

Kütahya'nın çevre ve kara yollarında Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu oluştu. Kütahya-Eskişehir kara yolunda ise araç yoğunluğu 10 kilometreyi aştı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Kütahya-Eskişehir (D230) ve Kütahya-Afyonkarahisar (D650) kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın kontrollü şekilde sağlanabilmesi için kent genelindeki kavşaklarda önlem aldı. Ekipler, yoğunluğun yaşandığı noktalarda sürücüleri yönlendirerek trafik akışını düzenlemeye çalıştı. Yoğunluğun en fazla hissedildiği noktalardan biri Kütahya-Eskişehir kara yolu oldu. Kütahya istikametinde oluşan araç yoğunluğunun yaklaşık 10 kilometre kadar uzadığı görüldü. Trafik akışı zaman zaman yavaşlarken sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

KAVŞAKLARDA DÜZENLEME YAPILDI

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Tren Garı Kavşağı’nda yeni trafik düzenlemesine gidildi. Kavşak, merkez istikametine geçişe kapatılırken, bölgede yalnızca Eskişehir ve Afyonkarahisar yönlerine transit geçişe izin verildi. Sera Köprülü Kavşağı’nda ise normalde tek şerit olarak kullanılan Afyonkarahisar katılımı, yoğunluk nedeniyle dubalarla çift yönlü olarak kullanılmaya başlandı. Öte yandan yoğunluğu azaltmak amacıyla kamyon, çekici ve tanker gibi araçların seyrine geçici kısıtlama getirildi. Ağır tonajlı araçların geçişine belirli aralıklarla izin veriliyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

