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Tavşanlı'da beklenmedik sabah

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi, nisan ayının ortasında beklenmedik bir kar yağışıyla güne uyandı.

Tavşanlı'da beklenmedik sabah

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi, nisan ayının ortasında beklenmedik bir kar yağışıyla güne uyandı. Bahar havasının yerini beyaz örtüye bırakması, ilçe sakinlerini hayrete düşürdü.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5-6 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde bu rakamın 10 santimetreye yaklaştığı belirtildi.
Bu mevsimde görülen kar yağışı özellikle çiftçiler için sürpriz oldu. Bazı vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından karla kaplı ilçe merkezinin ve doğanın fotoğraflarını paylaşarak hayretlerini dile getirdiler.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Tavşanlı
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