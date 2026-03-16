HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tavşanlı'da orman emvali yüklü araçlar denetlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından mobil kontrol noktalarında orman emvali yüklü araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ormanların korunması ve orman kaçakçılığının önlenmesi amacıyla, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan mobil kontrol noktalarında, orman emvali taşıyan araçlar durdurularak evrak ve yük kontrolleri yapıldı.

Denetimler kapsamında sevk irsaliyeleri incelenirken, taşınan orman ürünlerinin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Yetkililer, orman kaçakçılığıyla mücadele kapsamında mobil denetimlerin Tavşanlı başta olmak üzere bölgedeki tüm Orman İşletme Müdürlüklerinde aralıksız devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.