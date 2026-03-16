Tavşanlı'da orman emvali yüklü araçlar denetlendi

Ormanların korunması ve orman kaçakçılığının önlenmesi amacıyla, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan mobil kontrol noktalarında, orman emvali taşıyan araçlar durdurularak evrak ve yük kontrolleri yapıldı.

Denetimler kapsamında sevk irsaliyeleri incelenirken, taşınan orman ürünlerinin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Yetkililer, orman kaçakçılığıyla mücadele kapsamında mobil denetimlerin Tavşanlı başta olmak üzere bölgedeki tüm Orman İşletme Müdürlüklerinde aralıksız devam edeceğini belirtti.

