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  4. Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

23.03.2025 16:08
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. Hayrettin G. idaresindeki otomobili seyir halinde iken Melek Demir idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü anne Melek Demir ve motosiklette yolcu konumunda bulunan kızı Elif Demir yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya kaza
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