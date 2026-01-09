Tavşanlı’da şehir içi ve yüksek kesimler beyaza büründü

İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ve çevre köylerde bu rakamın daha da arttığı öğrenildi. Güne kar sürprizi ile uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlarken, trafik polisleri sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışını memnuniyetle karşılayan ilçe sakinleri, "Uzun zamandır bu yağışı bekliyorduk. Kar berekettir, susuzluk için büyük bir umut oldu. Sabah kalktığımızda her yerin beyaz olması bizi mutlu etti" diyerek sevinçlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır