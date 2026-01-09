HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tavşanlı’da şehir içi ve yüksek kesimler beyaza büründü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Gece geç saatlerde başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla şiddetini artıran kar yağışı, ilçe merkezini ve köyleri tamamen beyaz örtüyle kapladı.

Tavşanlı’da şehir içi ve yüksek kesimler beyaza büründü

İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ve çevre köylerde bu rakamın daha da arttığı öğrenildi. Güne kar sürprizi ile uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlarken, trafik polisleri sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kar yağışını memnuniyetle karşılayan ilçe sakinleri, "Uzun zamandır bu yağışı bekliyorduk. Kar berekettir, susuzluk için büyük bir umut oldu. Sabah kalktığımızda her yerin beyaz olması bizi mutlu etti" diyerek sevinçlerini dile getirdi.

Tavşanlı’da şehir içi ve yüksek kesimler beyaza büründü 1

Tavşanlı’da şehir içi ve yüksek kesimler beyaza büründü 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan depremAFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
iPhone Fold çıkmadan rekabete gireceği model ortaya çıktıiPhone Fold çıkmadan rekabete gireceği model ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.