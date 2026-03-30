Tavşanlı’da tek katlı evde yangın

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, yangın, öğleden sonra Tavşanlı ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın, öğleden sonra Tavşanlı ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi’nde meydana geldi. Celal Çakır’a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce mahalle sakinleri, kendi imkânlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Evlerin bahçelerinden uzatılan hortumlarla alevlerin yayılmasını önlemeye çalışan vatandaşların çabası dikkat çekti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma ve 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde ciddi boyutta maddi hasar oluştu.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu 16 polis yaralandıİstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu 16 polis yaralandı
Esenyurt'ta 'Yol vermem' cinayeti! Öldürüp kayıplara karıştıEsenyurt'ta 'Yol vermem' cinayeti! Öldürüp kayıplara karıştı

En Çok Okunan Haberler
ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

