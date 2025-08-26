Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Tavşanlı-Kuruçay yolu üzerinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’dan Kuruçay Beldesi yönüne ilerleyen B.S. idaresindeki otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan E.Ü. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.Ü., otomobilin ön camına çarparak savruldu ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

