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Tavuk çiftliğinde yangın: Binlerce hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 10 bin adet kapasiteli tavuk çiftliği içerisinde bulunan evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, çiftliğe sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tavuk çiftliğinde yangın: Binlerce hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı

Yangın, Taraklı ilçesi Dışdedeler Mahallesi üzerinde bulunan Erol İ.'e ait yaklaşık 10 bin hayvan kapasiteli çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlik içerisinde bulunan evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çiftlik alanına sıçramasını engelledi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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