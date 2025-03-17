Tayland’da tekne yangını: 26 yaşındaki İngiliz turist kayıp

Tayland’ın popüler dalış noktalarından Koh Tao Adası açıklarında, turistleri taşıyan bir dalış teknesinde yangın çıktı. Teknedeki 21 kişi kurtarılırken, İngiliz turist Alexandra Clarke’ın kayıp olduğu belirtildi. Güney Londra’nın Lambeth bölgesinden olduğu kaydedilen 26 yaşındaki Clarke’ın, yangın sırasında teknedeki lavaboda olduğu iddia ediliyor.

Tayland Deniz Güvenliği Komutanlığı yetkililerinden Kaptan Natthaphon Sinpoonphon, teknenin Koh Tao’dan 5 ila 6 deniz mili uzaklıkta olduğu sırada yangının başladığını ve hızla yayıldığını açıkladı.

Ön raporlara göre, yangının motor bölümünde çıktığı ve kaptan kabini ile arka bölümdeki tuvalete sıçradığı bildirildi.

Sinpoonphon, yangının neden çıktığının henüz kesinleşmediğini ve detaylı bir inceleme başlatıldığını belirtti. Kaptan Sinpoonphon, “Denizdeki kuvvetli rüzgar ve akıntılar arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Bölgedeki tüm teknelere durum bildirildi ve arama-kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor” dedi.

(DHA)