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Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

21.01.2025 10:45
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Tayvan'ın güneybatısında yer alan Tainan şehrinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre 6 evin çöktüğü belirtilirken 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'ın güneybatısındaki Tainan şehrinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tainan İtfaiye Bürosu, tek katlı binaların bulunduğu Minzu Caddesi'nde, depremde 6 evin çöktüğünü duyurdu. Çöken evlerdeki 11 kişinin kurtarıldığı, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinin 12 kilometre kuzeyinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı bildirilmedi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.

6 KİŞİ YARALANDI

Tayvan itfaiye yetkilileri, Ada'nın güneyindeki Tainan ilinde çöken bir evden 6 kişinin hafif yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Yetkililer, deprem nedeniyle bir köprünün hasar gördüğünü belirtti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Tayvan
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