TBMM'de Ekrem İmamoğlu protestosu! CHP'li vekiller kürsüyü sloganlarla işgal etti! Oturuma ara verildi...

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi. Kararın ardından birçok siyasi isim tepki gösterdi.

İmamoğlu, kararın ardından sosyal medya hesabından "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!" açıklaması yaptı.

KARAR SONRASI CHP'DEN MECLİS'TE PROTESTO!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'li vekiller, sıralara vurarak AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşmasını protesto etti, oturuma ara verildi.

CHP milletvekilleri, TBMM'de kürsüyü işgal etti. Vekiller “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı atıyor.