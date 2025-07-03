TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu başkanlığına engelli bir milletvekilinin seçilmemesini eleştirdi.

Siyasetin halkın sorunlarını çözmek için yapıldığını kaydeden Kaya, "Gelin, hakkında en ufak iddia olan her kim olursa olsun, ucu kime dokunursa dokunsun, araştıralım, TBMM bu konuda bir irade ortaya koysun, önce siyaset kurumu, sonra kamu bu yolsuzluk iddialarından arınmış olsun ve bir daha insanlar buna cesaret etmesin." diye konuştu.

"O ZAMANDAN BU ZAMANA HİÇBİR İLERLEME OLMADI"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, "En son 2023'te gelmişler. Şu tespitleri var: "O zamandan bu zamana hiçbir ilerleme olmadı." dedi.

Tanrıkulu'nun "Maden yasasında, milletvekillerinin büyük çıkarı var." açıklaması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu söz aldı.

Yenişehirlioğlu, Tanrıkulu'nun bu açıklamasını esefle kınadığını belirterek, "Bu tür açıklamalar, bu tip yorumlar milletvekillerinin birbirlerine karşı güvenlerini ve saygıyı zedeleyen açıklamalardır. Buradaki bütün milletvekillerini maden yasasından menfaat elde edecekmiş gibi gösteriyor olmayı ne doğru ne sağlıklı ne de ahlaki buluyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, idarenin yaptığı her türlü iş ve işlemlerin yargı denetimine tabi olduğunun altını çizerek, yasayı ihlal edilen kişilerin hangi partiden olursa olsun bağımsız mahkemeler tarafından yargılanacağını dile getirdi.

Alan, 2004-2025 yılları arasında soruşturma izni verilen personelin oranının AK Parti'li belediyelerde yüzde 35,23 iken, CHP'li belediyelerde yüzde 31,75 olduğunu söyledi.

CHP belediyelerine açılan soruşturmalara bakıldığında şikayet edenlerin, tanıkların, itirafçıların hepsinin CHP'li olduğuna dikkati çeken Alan, "Beykoz Belediye Başkanı'nı şikayet eden kendi danışmanı, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki eski başkan ve yönetimini şikayet eden yeni CHP Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibini şikayet eden tanıklar, itirafçıların hepsi CHP'li. Yani ne yapmak gerekiyor? Bunlar yargılanmasın mı demek istiyoruz? Siz, savcı olsanız önünüze gelen bu dosyayı nasıl kapatacaksınız?" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Alan'ın açıklamalarının "yalan" olduğunu savundu.

"ZİYARETÇİ SIRALAMASINDA 2019'DA DÜNYA 6'NCISI TÜRKİYE, 2024'TE 4'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ"

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, turizm sektörünün derin bir krizle karşı karşıya olduğunu iddia ederek, "Yanlış ekonomi politikaları Türkiye'yi dünyanın en pahalı ülkelerinden biri haline getirmiştir. Bu kötü durum turizm sektörünü derinden etkilemektedir." sözlerini sarf etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Türk turizminin AK Parti iktidarında dünya turizm ülkeleri sıralamasında büyük bir sıçrayış gösterdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"2003-2024 yılları arasında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı yüzde 278 oranında artarak 62,3 milyon kişiye ulaşmıştır. 2002-2024 yılları arasında turizm gelirleri yüzde 392 oranında artarak 61,1 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2019 yılında ziyaretçi sıralamasında dünya 6'ncısı Türkiye, 2024 yılında ise 4'üncü sıraya kadar yükselmiştir."

Türkiye'de salgından sonra hızlı bir toparlanma sürecine girildiğini kaydeden Mete, "Turizmin altın yılı diye tabir edilen 2019 yılını 2024 rakamlarıyla kıyasladığımızda, 2024 yılında 2019 yılını da geride bırakmışızdır. Dolayısıyla 2025 yılında yeni bir rekora imza atmak için çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, yayımlanan bir genelgeyle miras paylaşımında eşitlik ilkesinin kaldırıldığını iddia etti.

"MİRAS PAYLARININ EŞİTLİĞİ İLKESİ GEÇERLİDİR, DEĞİŞTİRİLMEMİŞTİR"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, mülkiyet hakkının Anayasa'da güvence altına alındığını ve kadınların mülkiyet hakkının korunmasının da tartışmaya dahi açık olmayan temel bir ilke olduğunu vurguladı.

Kadınların mirastan adil bir şekilde pay almasının yalnızca bir hukuk meselesi değil aynı zamanda toplumsal vicdanının da bir gereği olduğunu ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nda değişiklikler yapılarak dava şartı ve ihtiyari arabuluculukla çözümlenebilecek uyuşmazlıkların kapsamı genişletilmiş, taşınmazın devrine ve taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar ile taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuk kapsamına alınmış olup arabuluculuk anlaşma belgesinin taraflardan birinin tapu müdürlüğünden tescil talebinde bulunabileceği düzenlenmiştir."

Arabuluculuk sürecinin bu usullerin önünü kapatmadığını, sadece dava öncesi uzlaşmaya dönük alternatif bir çözüm yolu olduğunu ifade eden Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kasım 2024'te yürürlüğe giren arabuluculuk ile tapu sicil müdürlükleri arasında sağlanan entegrasyonun amacı yargının yükünü hafifletmek, mirasçılar arasındaki ihtilafları hızlı, barışçıl ve anlaşmalı yollarla çözmektir. Bu uygulama kimseyi yasal hakkından mahrum bırakmak için değil, bilakis uzun süren yıpratıcı dava süreçlerinin önüne geçmek adına devreye alınmıştır. Türk Medeni Kanunu'nda miras paylarının eşitliği ilkesi geçerlidir, değiştirilmemiştir genelgeyle Kanun baypas edilmemiştir."

"ELEKTRİKTE BİRİM FİYAT BAŞINA AVRUPA'DA, DOĞAL GAZDA UKRAYNA'DAN SONRA EN UCUZ ÜLKEYİZ"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Doğal gaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye'de yüzde 117 arttı" başlıklı haberdeki iddiaları anlattı.

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, küresel olarak yüksek enerji maliyetlerinden vatandaşların etkilenmemesi için sağlanan desteklerin sürdüğünü, elektrik faturalarının düşük kademede yüzde 56'sının, yüksek kademede yüzde 34'ünün, doğal gazda ise yüzde 44'ünün devlet tarafından karşılanmaya devam edildiğini söyledi.

Coşkunyürek, şu bilgileri paylaştı:

"Meskenlerde elektrikte birim fiyat başına Avrupa'da en ucuz, doğal gazda ise Ukrayna'dan sonra en ucuz ülke konumundayız. Meskenlerde 200 kilovat elektrik tüketiminin asgari ücret içindeki payı 2002 yılında yüzde 20 iken bugün yüzde 2,3'tür; en düşük emekli maaşı içindeki payı 2002 yılında yüzde 15 iken bugün yüzde 3'tür. Meskenlerde 100 metreküp doğal gaz tüketiminin asgari ücretteki payı 2002'de yüzde 25 iken bugün yüzde 5,7'dir; en düşük emekli maaşındaki oranı ise yüzde 19,5 iken bugün yüzde 7,5'tur. 'Doğal gaz zammı yapıldı' diye burada dile getiren arkadaşların dönüp kendi belediyelerine bakıp kendi belediyelerinin suya yüzde 3 binlere varan yaptığı zammı da burada söylemelerini istiyoruz."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

(AA)

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