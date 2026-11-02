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TBMM Genel Sekreterliğine Kemal Şamlıoğlu atandı

TBMM Genel Sekreterliğine Kemal Şamlıoğlu atandı.

TBMM Genel Sekreterliğine Kemal Şamlıoğlu atandı

Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından, TBMM Genel Sekreterliği görevine Şamlıoğlu getirildi.

1978'de Rize'de doğan Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyeliği ve Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Samsun Üniversitesinde profesör olarak görev yapan Şamlıoğlu, üst politika belgelerinin hazırlanması, mevzuat çalışmaları, stratejik planlama, bütçe yönetimi ve yasama süreçlerinde sorumluluklar üstlendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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