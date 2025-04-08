TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi

Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan Dr. Öğr. Üyesi Uğur Emre Temelli ile öğretim görevlisi Dr. Ali Serdar Gültek, komisyondaki sunumlarında, üniversitede verilen eğitimler ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı mekan ile tesislerde çıkmış yangınların inceleme ve denetim sonuçlarını paylaştı.

Uyarı ve otomatik söndürme sistemlerinin önemine dikkati çeken Gültek, bu sistemlerle yangının büyümesinin engellediğini, tahliye sürecinin başlatılabildiğini anlattı.

Gültek, "Bölmeler arasında dumanın transfer olmaması gerekiyor. Yangın restoranda çıktıysa kaçış merdivenine dumanın girmemesi gerekiyor. Kaçış merdivenine duman girdiyse konaklama katlarına girmemesi gerekiyor. Hangi bina olursa olsun bu temel prensip sağlandığı zaman yangın güvenliğinde çok önemli bir tedbir sağlanmış oluyor." diye konuştu.

Temelli ise yangın güvenlik sisteminde ilk etabın, doğru malzeme ve doğru mimari planlamayla başladığını belirterek, yangın alanlarının bölümlendirilmesi ve doğru yalıtım malzemeleriyle yangın alanının sınırlandırılabileceğine işaret etti.

Türkiye'de her kurum, kuruluş ve belediyenin ayrı bir istatistik sistemi kullandığını kaydeden Temelli, "Herkes kendi çabasıyla bir veri, bir istatistik oluşturmaya çalışıyor ama bu standart hale getirilmedi. Bununla ilgili bir ulusal yangın veri sistemi kurulması gerektiğini üniversite olarak düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Temelli, bu düzenlemede iş yeri ve konut ayrımı yapılmasının önemine dikkati çekti.

Temelli, yangın güvenliğinde, koordinasyon merkezi ile spesifik problemlerin çözümü için "tam ölçekli ulusal yangın laboratuvarı" kurulmasını önerdi.

Uğur Emre Temelli ve Ali Serdar Gültek, sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin tespitleri sorulan Gültek, "Yönetmelik yeterli mi? Baktığınız zaman yeterli. Yapılsaydı, korunabilirdi." ifadesini kullandı.

Gültek, "İtfaiyeler merkezileştirilsin mi?" sorusu üzerine de "Bizim incelediğimiz, itfaiyenin yerelde kalması ama güçlendirilmesi. Yerelin nasıl yöneteceğinin merkezden belirlenmesi. Eğitim müfredatı, denetim kriterleri merkezileştirilsin." dedi.

Temelli ise tüm yapıların, ilgili yönetmeliğe uygunluğu konusunda 6 ayda bir denetlenmesi gerektiğini söyledi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır