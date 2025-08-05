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TBMM: "Komisyon 8 Ağustos'ta tekrar toplanacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Komisyon hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Komisyonun bir sonraki toplantısının 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceğini duyuran TBMM, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın'ın da toplantıya davet edildiklerini duyurdu.

TBMM: "Komisyon 8 Ağustos'ta tekrar toplanacak"
Doğukan Akbayır

TBMM'den Komisyonla ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Komisyonun çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon bir sonraki toplantısını, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecektir. Söz konusu toplantıya, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere davet edilmişlerdir."

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