TBMM kürsüsüne zarar veren eski milletvekili tazminat ödeyecek

TBMM Genel Kurulunun, 12 Ekim 2022'deki birleşiminde dönemin CHP Muğla Milletvekili Erbay, konuşma yaparken kürsüye koyduğu cep telefonunu çekiçle kırdı.

TBMM Başkanlığı, kürsünün tahrip edildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinde Erbay hakkında maddi tazminat davası açtı.

Erbay'ın avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede, kürsüye koyduğu sünger üzerinde cep telefonunu kıran müvekkilinin, her türlü tedbiri alarak kürsünün zarar görmesini engellediğini ileri sürdü.

Yapılan yargılama sonrasında Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine karar verdi.

Bunun üzerine TBMM Başkanlığı, istinaf kanun yoluna başvurarak davayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

10 BİN 800 TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak Erbay'ın, TBMM Başkanlığına 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Dairenin kararında, Erbay'ın kürsüye şiddet uygulayarak zarar verdiğinin kamera görüntüsü ve aynı gün düzenlenen tutanak ile sabit olduğu belirtildi.

Eski milletvekili Erbay'ın eylemi ile meydana gelen zarar arasında uygun nedensellik bağının bulunduğu vurgulanan kararda, ilk derece mahkemesince davacı kurumun zararını karşılayacak maddi tazminata hükmedilmesi gerekirken davanın reddedilmesinin doğru olmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, ‘sansür yasası’nın görüşüldüğü oturumda söz alarak, yanında getirdiği çekiçle telefonunu kırmıştı. Gençlere seslenen Erbay, “Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim, kullanmanıza gerek kalmayacak” demişti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır