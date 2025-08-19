HABER

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ yakan şahıs bakın kim çıktı: Şehit cenazesinde provokasyon! Ankara'da hareketli saatler

TBMM’de bugün yapılacak olan komisyon toplantısı öncesinde Meclis önünde 'Beyaz Toros' bir aracın yanması bir anda gündem yarattı. Araca kısa sürede müdahale edildi, yangın söndürüldü. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Ankara Emniyeti'nden olayla ilgili açıklama geldi. Adeta suç makinesi olduğu ortaya çıkan şahsın daha önce bir şehit cenazesini provoke etmeye çalıştığı belirlendi.

TBMM'nin Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz Toros marka olduğu belirtilen bir araç bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı. Aracını yakan M.E.F. (57) gözaltına alındı.

ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Araç yangını psikolojik rahatsızlığı olan şahıs tarafından gerçekleştirildi" dendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz haftalarda Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının ardından Silivri'de yaptığı ‘Savcı odasında Beyaz Toros’ açıklaması çok tartışılmıştı.

MERSİN'DE ŞEHİT CENAZESİNİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Otomobilini yakan M.E.F.'nin (57), Mersin'de 2006 yılında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal'ın cenaze töreninde topluluğu provoke etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

"CİNALİ GRUBU" SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYEYMİŞ

Şüphelinin ayrıca 2007 yılında Mersin ve yakın çevresinde 'Cinali Grubu' olarak bilinen Ahmet Cinali liderliğindeki organize suç örgütü yapılanması içerisinde bulunduğu belirlendi.

ADETA SUÇ MAKİNESİ

2025 yılında Mersin Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden randevu aldığı da ortaya çıkan şüphelinin, hırsızlık, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, güveni kötüye kullanma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından kaydı olduğu ve 2017 yılında Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak kaldığı ortaya çıktı.

MECLİS’TE BUGÜN KOMİSYON TOPLANTISI VARDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeniden toplanıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00'de başlayacak.

İki oturum halinde gerçekleştirilecek toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak.

Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri konuşacak.

İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

YARIN DA TOPLANTI YAPILACAK

Komisyonun 5'inci toplantısı da yarın gerçekleştirilecek. İlk oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuşacak. İkinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum- Der ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

