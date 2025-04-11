Tedavi altındaki çocuklara müzikal moral: Güzel Sanatlar Lisesinden anlamlı konser...

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen konsere, hastanede tedavi gören çocuklar, aileleri ve sağlık görevlileriyle birlikte katıldı. Konserde, Türk Sanat Müziği, çocuk şarkıları, türküler ve koro şarkıları da seslendirildi. Tedavi gören minikler, şarkılara alkışlarla tempo tutarak eşlik etti. Hastalıklarını bir an olsun unutma fırsatı bulan çocuklar, konser boyunca keyif dolu anlar yaşadı. Öte yandan hastanede tedavi gören fakat konsere gelemeyen bazı çocuklar da unutulmadı. Öğrenciler, müzik aletlerini yanlarına alarak, yatan hastaların odalarında müzik çaldı.

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kantar da "Lenfoma, beyin, karın ve kemik tümörleri gibi kötü huylu hastalığa sahip olan çocukların tedavileri burada yürütülüyor. Bu süreçte moral çok önemli. Kliniğimizde oyun odamız var. Çocuklar burada oyun oynayabiliyorlar. Ergenler için de ayrı bir odamız var. Bizim en çok aradığımız etkinlikler müzik etkinlikleri. Müzik, hepimizin yaşama daha fazla tutunmasını sağlıyor. Müzik, tek başına bir tedavi yöntemidir. Çocuğun ve ailenin tedaviye uyum sağlayabilme süreçlerinde müzikler, tiyatro gösterileri çok önemli. Kliniğimizde müzik ve tiyatro ekiplerini sık sık misafir ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

"MORAL VERMEK İSTEDİK"

Grubun gitaristi Ozan Cem Tombak, "Ben ilk kez bu tarz bir etkinlikte görev alıyorum. Burada, hasta çocuklara hem müzik yapmak hem de çalgılarımızı tanıtıp onlara moral vermek istedik. Çok güzel bir duygu. Karşımızdaki küçük bir çocuk. Onu düşünerek buradayız. Böyle bir etkinlikte yer aldığım için çok mutluyum" dedi.

"MORAL VERMEK VE GÜZEL BİR ANI OLUŞTURMAK AMACIYLA BİR ARADAYIZ"

Müziğin insan bedeni üzerindeki olumlu etkilerinin ispatlandığını ifade eden Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı Özlem Yarıcı, "Öğrencilerimizi hastalarla buluşturmak istedik. Gençlerimizin bir sanatçı adayı olarak ileride sosyal sorumluluk almaları, topluma dokunabilmeleri, insanlara şifa olabilmeleri, toplumun yaralarını iyileştirebilmeleri için gönüllü olabilmeleri adına hastalarla öğrencilerimizi bu etkinlikte bir araya getirmeye çalıştık. Hem gençler hem de hastalar için bir moral ortamı oluştu. Hastane ortamında en önemli şey hastanın moralidir. Moral vermek ve güzel bir anı oluşturmak amacıyla bir aradayız" dedi.

Konserde, koro olarak iki şarkı seslendireceklerinden bahseden 11'inci sınıf öğrencisi Beste Ozan "Çocuklara hm koronun nasıl bir şey olduğunu hem de birliğin, bütünlüğün ve seslerin uyumunu göstermek amacıyla buraya geldik. Bunu gösterirken de onları eğlendirmek istiyoruz. Uzun bir hazırlık süreci oldu. Bu tarz etkinlikleri sürdürmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır