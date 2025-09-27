Tedavi edilen caretta carettalar Hatay'da özgürlüğüne kavuştu

HMKÜ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinliğe; HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Can, DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Coşkun, DKMP Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu, DKMP Adana 7'nci Bölge Müdürü Faruk Atmaca, DKMP Hatay Şube Müdürü Nuri Akın ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Samandağ sahilindeki etkinlikte, çocuklar ve bölge halkı caretta carettaların denize bırakılışını ilgiyle izledi. Caretta carettalara, Gazze’ye yardım için yola çıkan 'Sumud Filosu'na destek olmak ve Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'Sumud-1', 'Sumud-2', 'Sumud-3' ve 'Gazze' isimleri verildi. (DHA)

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır