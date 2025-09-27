HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tedavi edilen caretta carettalar Hatay'da özgürlüğüne kavuştu

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKİYM) ile Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından tedavileri tamamlanan 4 caretta caretta, Samandağ sahilinde denize bırakıldı.

Tedavi edilen caretta carettalar Hatay'da özgürlüğüne kavuştu

HMKÜ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinliğe; HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Can, DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Coşkun, DKMP Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu, DKMP Adana 7'nci Bölge Müdürü Faruk Atmaca, DKMP Hatay Şube Müdürü Nuri Akın ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Samandağ sahilindeki etkinlikte, çocuklar ve bölge halkı caretta carettaların denize bırakılışını ilgiyle izledi. Caretta carettalara, Gazze’ye yardım için yola çıkan 'Sumud Filosu'na destek olmak ve Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'Sumud-1', 'Sumud-2', 'Sumud-3' ve 'Gazze' isimleri verildi. (DHA)

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin’de dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltıMersin’de dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı
4 bin 500 yıllık ender yeşim taşı bulundu!4 bin 500 yıllık ender yeşim taşı bulundu!

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.