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Tedavisi olmayan hastalığın ilacı olabilir! O ilaç Alzheimer hastalığı için araştırılıyor...

Uzmanlar, uyku ilacının Alzheimer ile ilişkili proteinlerin birikimini azaltabileceğini bildirdi. Washington Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, ‘suvorexant’ adlı ilacın Alzheimer'a bağlı proteinlerin seviyelerinde hafif bir düşüşe yol açtığını ortaya koydu.

Tedavisi olmayan hastalığın ilacı olabilir! O ilaç Alzheimer hastalığı için araştırılıyor...
Çiğdem Sevinç

2023'te yayımlanan bir araştırma, yaygın bir uyku ilacının Alzheimer hastalığıyla bağlantılı zararlı proteinlerin beyinde birikmesini azaltabileceğini ortaya koydu. St. Louis'deki Washington Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, uykusuzluk tedavisinde kullanılan ‘suvorexant’ isimli ilacın, beyni her gece temizleyen sıvı aracılığıyla Alzheimer ile ilişkili ‘amiloid-beta’ ve ‘tau’ proteinlerinin seviyelerinde hafif bir düşüşe neden olduğu belirlendi.

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UYKU VE ALZHEİMER ARASINDA BAĞLANTI OLABİLİR

Araştırma, uyku kliniğinde iki gece boyunca gözlemlenen ve herhangi bir bilişsel bozukluğu olmayan 38 sağlıklı, orta yaşlı yetişkin üzerinde gerçekleştirildi. Bulgular, uyku ve Alzheimer hastalığının biyolojik belirtileri arasında olası bir bağlantıya işaret ediyor.

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SİNİR HÜCRELERİ TIKANIYOR

Bilim insanları uzun süredir uyku bozukluklarının, Alzheimer’ın hafıza kaybı ve zihinsel gerileme gibi belirtilerinden önce ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Bu belirtiler ortaya çıkmadan önce beyinde ‘amiloid-beta’ plakları birikmeye başlıyor ve sinir hücrelerinin arasını tıkayarak hastalığın ilerlemesine katkıda bulunuyor.

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"HENÜZ YETERLİ KANIT YOK”

Araştırmanın başyazarı Washington Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi’nden nörolog Dr. Brendan Lucey, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ancak kesin yargılara varmak için erken olduğunu söyledi. Lucey açıklamasında, “Alzheimer hastalığından endişe eden bireylerin, sadece bu çalışmaya dayanarak her gece ‘suvorexant’ kullanmaya başlamaları için henüz yeterli kanıt yok” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
alzheimer ilaç hastalık uyku
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