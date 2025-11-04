Tehlike böyle atlatıldı! İstanbul'a inen uçakta yaşananlar gündem oldu: AJet'ten açıklama geldi

Köln'den İstanbul'a dönen uçak düşme tehlikesi atlattı! Uçaktaki teknik arızanın ne olduğu merak ediliyordu. AJet yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

UÇAKTAKİ YOLCULARA 'ÇARPMA' UYARISI

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde uçaktaki yolcuların çarpmaya karşı uyarıldığı ve bilgilendirildiği anlar yer aldı. Videoyu çeken yolcunun "Biz nereye iniyoruz?" diye sorduğu duyuldu.

Öte yandan yolcu, daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Çarpmaya hazır olmamız için bize birçok yönlendirme yapıldı. Ölümle burun buruna geldiğimizi aslında kibarca söylüyorlardı: ‘Uçağın çarpmasına hazır olun, panik yapmayın. Ajet‘ten teknik arıza neydi bunu öğrenmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

AJET'TEN AÇIKLAMA GELDİ: İNİŞE KISA SÜRE KALA TEKNİK ARIZA YAŞANDI

Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya uçaktaki arızaya ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln-İstanbul seferini yapan uçakta, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişine kısa süre kala teknik bir problem meydana geldiğini belirten Yeşilkaya şunları ifade etti:

"Gerekli prosedürler uygulanarak, misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”