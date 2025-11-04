HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tehlike böyle atlatıldı! İstanbul'a inen uçakta yaşananlar gündem oldu: AJet'ten açıklama geldi

Pazar günü Köln-İstanbul seferini yapan AJet uçağında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Uçağın düşme tehlikesi atlattığı, yolcuların kısa süreli panik yaşadığı belirtildi. AJet'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Tehlike böyle atlatıldı! İstanbul'a inen uçakta yaşananlar gündem oldu: AJet'ten açıklama geldi
Hazar Gönüllü

Köln'den İstanbul'a dönen uçak düşme tehlikesi atlattı! Uçaktaki teknik arızanın ne olduğu merak ediliyordu. AJet yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

UÇAKTAKİ YOLCULARA 'ÇARPMA' UYARISI

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde uçaktaki yolcuların çarpmaya karşı uyarıldığı ve bilgilendirildiği anlar yer aldı. Videoyu çeken yolcunun "Biz nereye iniyoruz?" diye sorduğu duyuldu.

Tehlike böyle atlatıldı! İstanbul a inen uçakta yaşananlar gündem oldu: AJet ten açıklama geldi 1

Öte yandan yolcu, daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Çarpmaya hazır olmamız için bize birçok yönlendirme yapıldı. Ölümle burun buruna geldiğimizi aslında kibarca söylüyorlardı: ‘Uçağın çarpmasına hazır olun, panik yapmayın. Ajet‘ten teknik arıza neydi bunu öğrenmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tehlike böyle atlatıldı! İstanbul a inen uçakta yaşananlar gündem oldu: AJet ten açıklama geldi 2

AJET'TEN AÇIKLAMA GELDİ: İNİŞE KISA SÜRE KALA TEKNİK ARIZA YAŞANDI

Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya uçaktaki arızaya ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Tehlike böyle atlatıldı! İstanbul a inen uçakta yaşananlar gündem oldu: AJet ten açıklama geldi 3

2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln-İstanbul seferini yapan uçakta, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişine kısa süre kala teknik bir problem meydana geldiğini belirten Yeşilkaya şunları ifade etti:

"Gerekli prosedürler uygulanarak, misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Tehlike böyle atlatıldı! İstanbul a inen uçakta yaşananlar gündem oldu: AJet ten açıklama geldi 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis etkili oldu trafik kilitİstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis etkili oldu trafik kilit
Dikkat! Meteoroloji'den 23 il için sağanak uyarısı: Aralarında İstanbul da var!Dikkat! Meteoroloji'den 23 il için sağanak uyarısı: Aralarında İstanbul da var!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Almanya uçak çarpma AJet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.