HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekel büfeyi basıp demir sopalarla darbettiler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tekel büfeyi basan bir grup, demir sopalarla saldırdıkları büfe işletmecisini yaraladı.

Tekel büfeyi basıp demir sopalarla darbettiler

Olay, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi’ndeki bir tekel büfede meydana geldi. İddiaya göre, dükkan binası sahibinin, tekel büfeyi işleten B.U.G.’nin iş yerini boşaltmasını istemesi üzerine başlayan anlaşmazlık gerginliğe dönüştü.
Dükkan sahibi ve yakınlarının bulunduğu bir grup şahıs, tekel büfeye gelerek B.U.G.’ye demir sopalarla saldırdı. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalan B.U.G. hastaneye kaldırıldı. Yaralının başına 9 dikiş atılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Saldırıyla ilgili polis tarafından yapılan çalışmada, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekel büfeyi basıp demir sopalarla darbettiler 1

Tekel büfeyi basıp demir sopalarla darbettiler 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca gözaltına alındıEşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca gözaltına alındı
Kapıkule’de rekor geçiş: 1 saatte 96 tır işlem gördüKapıkule’de rekor geçiş: 1 saatte 96 tır işlem gördü

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.